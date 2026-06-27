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Три знака Зодиака, которые сегодня могут начать жизнь с чистого листа
День, когда прошлое возвращается в нашу жизнь, чтобы мы могли окончательно разрешить любые — зависшие — вопросы во всех сферах жизни — как профессиональной, так и личной.
Поставив точку в таких делах, можно будет сбросить моральный груз, который осложняя нашу жизнь, и начать ее с чистого листа.
Сегодня, 27 июня, сбросить с себя груз прошлого могут представители всех знаков Зодиака, но три из них смогут начать жизнь с истого листа.
Телец
Тельцам, давно стремящиеся к серьезным переменам в личной жизни, необходимо расчистить «площадку» для строительства новых отношений. Особенно это касается людей, к которым представители знака, несмотря на продолжительную разлуку, до сих пор испытывают серьезные чувства.
Лев
Львам, мечтающим попробовать себя в новой сфере профессиональной деятельности, звезды настоятельно советуют урегулировать все вопросы и вероятные недоразумения, возникшие у них на предыдущем месте работы: нежелательно начинать новую жизнь, неся на себе груз старых проблем.
Стрелец
Стрельцам давно пора помириться с близким другом, с которым их давно — или недавно — разделила досадная во всех отношениях ссора. С моральной тяжестью на душе, которую несет это недоразумение, им трудно будет двигаться по жизни дальше — во всех без исключения сферах жизни.
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