Три знака Зодиака, которые сегодня могут нажить себе врагов

Самый сложный день лунного гороскопа заставляет человека чувствовать себя слабым, безвольным и беззащитным перед лицом обстоятельств. Любая сложная ситуация может выйти из-под контроля, что особенно опасно в плане отношений: конфликт, начавшийся в этот день, легко может перерасти во вражду, которая будет длиться годами. Необходимо быть максимально осторожными, чтобы не нажить себе серьезных врагов.

Сегодня, 25 сентября, нажить себе врагов могут представители всех знаков Зодиака, но три из них рискуют приобрести их больше остальных.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы часто позволяют себе надменное и, как следствие, пренебрежительное отношение к окружающим их людям – неудивительно, что последние могут надолго затаить на представителей знака зло. Чтобы этого не произошло, необходимо – хотя бы сегодня! – вести себя более демократично и тогда, как говорят в таких случаях, люди к ним потянутся, а в противном случае обретения врагов не избежать.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы часто бывают слишком категоричными: они не любят – или не умеют – входить в положение других людей и принимать их точку зрения. Сегодня – впрочем, как и в любой другой день – это может привести к враждебным отношениям с кем-то из тех, кого представители знака не поймут и тем самым поставят в неловкое положение. Возможно, стоит считаться не только с собой, но и с другими?

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, как любители черного юмора, часто не чувствуют грань, за которой начинаются непозволительные шутки и, как следствие, обида со стороны тех, от кого они исходят – то есть, от представителей знака. Сегодня объект для шпилек окажется особенно обидчивым, а стало быть, и мстительным. В его лице врага лучше не приобретать, себе дороже окажется, так что лучше сегодня вообще не шутить.

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