Три знака Зодиака, которые сегодня могут нажить себе врагов

День светлой и чистой, но при это очень хрупкой энергетики, которая может, как хрусталь, треснуть и развалиться на части даже от громкого звука, не говоря уже о грубых выражениях или резких движениях. Не стоит ни словом, ни делом обижать других людей – из-за чрезмерной обидчивости они могут затаить зло, причем сделать это всерьез и надолго.

Сегодня, 16 июля, обидеть кого-то из окружающих могут представители всех знаков Зодиака, но три из них способны нажить себе настоящих врагов.

Отличающиеся бурным нравом Овны (21.03 – 20.04) столкнутся с тем, что недоброжелатели изо всех сил попытаются вывести их из себя. Провокаций будет много, поэтому есть вероятность того, что в одном из случаев представители знака все-таки сорвутся и наговорят много неприятных вещей, чего впоследствии им, скорее всего, не простят.

Тельцам (21.04 – 21.05), которые в гневе страшны, сегодня желательно как можно меньше общаться с окружающими их людьми и как можно больше работать несмотря на выходной. Это отвлечет их как от недружественных выпадов со стороны, так и от собственной негативной реакции на них, которая – с большой долей вероятности – поможет им нажить себе врагов.

Злопамятным и мстительным Девам (22.08 – 23.09) сегодня не стоит ни на кого обижаться и уж тем более кого-то обижать. Оппонент может окажется столь же злопамятным и мстительным, а то и превзойдет представителей знака по всем этим показателям. Затаив зло, они вполне могут со временем припомнить все обиды, и тогда Девам не позавидуешь.

Читайте также: