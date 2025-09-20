- Дата публикации
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака Зодиака, которые сегодня могут назначать первое свидание
День сулит удачу любому делу, направленному на созидание: можно строить дом или дачу, делать ремонт, шить, вязать, писать стихи и книги — в общем, создавать что-то новое и полезное. День также очень хорош для романтического свидания, особенно если оно окажется первым.
Сегодня, 20 сентября, «строит» личную жизнь нужно представителям всех знаков Зодиака, но трием из них можно — и нужно — назначать первое свидание.
Овен
Овнам сложно было дождаться, когда новый знакомый наконец-то предложит им встретиться с ними в романтической обстановке. Назначив свидание, представителям знака все-таки рекомендуется тщательно подготовиться к встрече, морально настроившись на общение.
Лев
Львы, несмотря на страстную любовь к себе, умеют также сильно любить других, и на этот раз они, похоже, испытывают серьезные чувства к человеку, с которым не так давно познакомились. Первое свидание будет долгожданным и приятным, если они назначат его на сегодня.
Весы
Весы, как эмоционально неустойчивый знак Зодиака, даже первое свидание могут превратить подготовку к нему в настоящий кошмар для. Будучи недовольными своим внешним видом, они могут метаться из стороны в сторону — звезды советуют им надеть то, что первым попадется под руку.
