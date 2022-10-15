Три знака Зодиака, которые сегодня могут неожиданно разбогатеть

День, несмотря на его выходной статус, благоприятен для решения финансовых любой сложности. Конечно, заключить важную сделку или подписать серьезный договор сегодня вряд ли удастся – деловые партнеры предпочтут работе отдых, но получить деньги из самого неожиданного источника можно вполне.

Сегодня 15 октября, неожиданно разбогатеть могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно улыбнется финансовая удача.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы наверняка уже махнули рукой на гонорар, который им не заплатили в счет одной из подработок, тем приятнее им будет узнать, что эти – считавшиеся потерянными – уже перечислили им на карточку. Несмотря на неожиданность выплаты, представители знака очень быстро найдут, как и на что потратить эти средства – например, на реализацию нового профессионального проекта.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – люди широкой души, поэтому они часто одалживают деньги своим друзьям-приятелям, и время от времени какую-то сумму им не возвращают. Представители знака мелочностью не отличаются, поэтому забывают о просрочках и не переживают из-за них, но сегодня один из должников – с большой долей вероятности – захочет с ними расплатиться.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам – особенно тем из них, кто давно подумывал о смене рода деятельности – сегодня могут сделать заманчивое предложение, касающееся новой должности или нового места работы с более чем приятной зарплатой. Правда, по причине выходного оно будет неофициальным, но вполне серьезным, поэтому имеет смысл давать предварительное согласие.

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