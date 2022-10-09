Три знака Зодиака, которые сегодня могут обидеть кого-нибудь из окружающих

День обманчив и переменчив: возникает много искушений, которым важно и нужно противостоять, в противном случае легко можно стать жертвой недобросовестных людей. Поведение каждого из нас будут определять не разум или мораль, а инстинкты, поэтому сегодня можно совершить неблаговидные поступки. Прежде чем что-либо сделать, необходимо тщательно продумать каждый свой шаг.

Сегодня, 9 октября, обидеть кого-нибудь из окружающих могут все знаки Зодиака, но три из них могут особенно отличиться в этом смысле.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны известны своей вспыльчивостью, но сегодня даже они сами будут удивлены тем, насколько далеко их занесет. Искры раздражения будут сыпаться у представителей знака, как у кошки с хвоста, и горе тому, кто попадется под их горячую руку – оскорбления такому человеку не избежать. И тот факт, что нашим Овнам очень скоро станет стыдно за их слова, положения не исправит.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам выстраивать отношения с окружающими их людьми мешает их высокомерие и пренебрежение, которое часто маскируется под широту их натуры. Сегодня они могут перейти черту, которая отделяет покровительственное поведение от желания оскорбить и унизить. Пройдет совсем немного времени, и Львы поймут, что вели себя неподобающим образом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам, которые, как известно, не отличаются особой тактичностью, желательно держать язык за зубами. В противном случае, совершенно не думая о том, что делают что-то неправильно, они могут брякнуть что-то такое, что всерьез обидят кого-то из друзей или знакомых. Самое главное, что они даже не обратят на инцидент внимания, а вот собеседник затаит зло надолго.

Читайте также: