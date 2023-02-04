Три знака Зодиака, которые сегодня могут обмануться в своих ожиданиях

День, когда даже самые спокойные, уравновешенные и уверенные в себе люди становятся нервными, впечатлительными и мнительными – любая мелочь может вывести нас из себя и ввергнуть в пучину депрессии. Всему виной – негативная лунная энергия, которая уже к вечеру улетучится без следа, но нервов потреплет изрядное количество. Самое неприятное в эти лунные сутки – обмануться в своих ожиданиях, которые – как будто бы нарочно – будут соблазнять человека.

Сегодня, 4 февраля, обмануться в своих ожиданиях могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них лучше вообще ничего не ждать от жизни, тогда хорошие события, которые все-таки могут произойти, станут приятным сюрпризом.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – в силу присущей им дипломатичности – умею договариваться со всеми, включая самых несговорчивых собеседников, что создает им репутацию незаменимых переговорщиков и повод для довольства собой. Тем не менее представителям знака не стоит слишком зазнаваться, считая, что не существует оппонента, которого они не смогут убедить в своей правоте – похоже, сегодня такой найдется.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, которые наметили на сегодняшний день важную деловую встречу, звезды, по всей вероятности, приготовили не самый приятный сюрприз. Сама встреча состоится, но результата, на который нацелены представители знака, а они ждут от этого разговора предложения новой – денежной – работы, им вряд ли удастся добиться. Но отчаиваться не стоит – их ждет более интересное предложение.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – главные мечтатели Зодиака, и, как правило, их грезы связаны с романтическими отношениями и страстями, которые они испытывают и в фантазиях, и наяву. Сегодня – как, впрочем, и всегда – представители этого любвеобильного знака будут настроены на головокружительную встречу, но она – по объективным причинам – скорее всего, не состоится, так что лучше не обольщаться.

Читайте также: