Три знака Зодиака, которые сегодня могут ощутить на себе различные мании

Минимальной реакцией на космическую энергетику станет хандра и депрессия, максимальной — разнообразные мании, от мании величия до мании преследования.

Сегодня, 16 февраля, психические мании могут одолеть представителей всех знаков Зодиака, но три из них почувствуют их на себе особенно остро.

Лев

Львы могут столкнуться с навязчивым состоянием, которое, они, отходом от нормальности не считают, скорее, наоборот. Называется оно манией величия, и педставители знака довольно часто демонстрирует их окружающим, которые, кстати, ничуть этому факту не удивляются.

Дева

Девы буквально помешаны на чистоте, но, как правило, эта мания не мешает им жить в обществе и общаться с окружающими их людьми. Однако сегодня она может выйти из-под контроля, и чистота станет не залогом здоровья, как принято считать, но и опасной манией, которая может привести к серьезному расстройству.

Скорпион

Скорпионы часто загоняют свои переживания вглубь, что негативным образом сказывается на их моральном состоянии. Неудивительно, если сегодня им придется познакомиться с манией преследования — им будет казаться, что весь мир — в лице недоброжелателей — ополчился против них.

