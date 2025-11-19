ТСН в социальных сетях

Астрология
471
1 мин

Три знака Зодиака, которые сегодня могут ощутить недомогание

Один из самых темных и мрачных дней лунного месяца, в течение которого негативная энергетика будет выплескиваться во всех сферах жизни.

Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Испытания, которые приготовили нам звезды, могут — в сторону ухудшения — коснуться и самочувствия.

Сегодня, 19 ноября, недомогание могут ощутить все знаки Зодиака, но трем из них нужно обратить особое внимание на самочувствие.

Телец

Тельцам необходимо быть настороже: темная энергетика дня негативно скажется на психике, что может привести к продолжительным истерикам, внезапным паническим атакам и слезливости по поводу и без повода — у представителей знака глаза будут, что называется, на мокром месте.

Рак

Ракам нужно быть готовым к их обострению хронических заболеваний. Пугаться этого не стоит, а меры принять нужно: сесть на рекомендованную врачом диету, не забывать о приеме прописанных лекарств, больше отдыхать и как можно чаще чаще бывать на свежем воздухе.

Весы

Весы могут столкнуться с новым недугом, о котором они до сих пор и понятия не имели. Если предупредить заболевание не получилось, необходимо начать бороться с ним на ранних стадиях. Для этого нужно срочно обратиться к врачу, который поможет определиться с лечением.

