Три знака Зодиака, которые сегодня могут плохо себя почувствовать 

Один из самых мрачных и опасных дней лунного месяца, когда справиться с негативной энергетикой можно будет, только относясь к ней вдумчиво и осторожно. Прежде всего испытания, которым звезды подвергнут нас в это время, коснутся здоровья, за которым необходимо тщательно следить и принимать защитные меры молниеносно, не раздумывая.

Сегодня, 4 ноября, плохо себя почувствовать могут представители всех знаков Зодиака, но только у трех из них появится реальный повод для беспокойства.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, страдающие от хронических болезней, сегодня вполне могут столкнуться с их обострением. Пугаться не стоит – серьезных последствий от этого не предвидится, а вот превентивные меры принять необходимо: прежде всего вспомнить о лекарствах и диете, которую назначил лечащий врач, а также отдыхе и прогулкам на свежем воздухе. Главное, не заниматься самолечением, ориентируясь на советы подруг и "рецепты" из интернета – положительного результата все равно добиться не удастся, а загнать недуг вглубь организма можно будет легко.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам, особенно если у них в анамнезе значатся психические расстройства, необходимо соблюдать максимальную осторожность: негативная энергетика дня может сыграть с ними злую шутку, заставив нервничать и переживать по любому поводу, а порой и без какого-либо повода. Состояние представителей знака окажется не самым приятным, а душевные метания, которые они будут испытывать, не добавит им ни оптимизма, ни хорошего настроения. Желательно отказаться от общения с кем бы то ни было – это вряд ли благоприятно скажется на отношениях.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги могут столкнуться с недугом, о котором до сих пор даже не подозревали. Представителям знака необходимо обратить на свое состояние максимальное внимание: если начать лечить его, что называется, по горячим следам, удастся избавиться от неприятного состояния быстро и безболезненно. Препятствием на этом пути может стать трудоголизм представителей знака: они до последнего откладывают визит к врачу, потому что перед ними постоянно маячит очередной дедлайн – сегодня необходимо прервать эту порочную практику.

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