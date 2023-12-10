Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которые сегодня могут почувствовать себя беззащитными

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
502
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Три знака Зодиака, которые сегодня могут почувствовать себя беззащитными

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День моральной нестабильности и эмоциональной неустойчивости, что может привести к ссорам и конфликтам – они в этот лунный день, как правило, вспыхивают из-за любого пустяка. Под влиянием такой энергетики особо мнительные и впечатлительные люди могут почувствовать себя одинокими и беззащитными перед другими людьми и обстоятельствами.

Сегодня, 10 декабря, негативную энергетику дня почувствуют на себе представители всех знаков Зодиака, но три из них могут почувствовать себя по-настоящему беззащитными. 

Рак 

Раки – самые трепетные представители Зодиака, они чутко реагируют на любые негативные высказывания в свой адрес, а потом долго переживают по любому – порой незначительному – поводу. Но сегодня – случай особенный, поскольку в нападках они могут заподозрить близких людей, и это пробьет брешь в их энергетической оболочке. 

Лев 

Львов очень трудно чем-нибудь напугать – для этого они слишком уверены в себе, но, как известно, и на старуху бывает проруха. В этот день велика вероятность ссоры с любимым человеком, который в пылу ссоры могут пригрозить расставанием. Ну а поскольку они совершенно не понимают, как жить без него, это может стать для них испытанием. 

Скорпион 

Скорпионы гораздо более ранимые, чем может показаться со стороны, и часто переживают по самым разным причинам, хотя и тщательно это скрывают. Сегодня реального повода у них для этого не будет – на чувствительных представителей знака повлияет негативная энергетика дня, которая и сделает их – по ощущениям – слабыми и беззащитными. 

Читайте также:

DOROFEEVA с премьерой новой песни "Хай пишуть" в студии Сниданка с 1+1

DOROFEEVA с премьерой новой песни "Хай пишуть" в студии Сниданка с 1+1

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
502
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация