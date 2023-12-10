Три знака Зодиака, которые сегодня могут почувствовать себя беззащитными

День моральной нестабильности и эмоциональной неустойчивости, что может привести к ссорам и конфликтам – они в этот лунный день, как правило, вспыхивают из-за любого пустяка. Под влиянием такой энергетики особо мнительные и впечатлительные люди могут почувствовать себя одинокими и беззащитными перед другими людьми и обстоятельствами.

Сегодня, 10 декабря, негативную энергетику дня почувствуют на себе представители всех знаков Зодиака, но три из них могут почувствовать себя по-настоящему беззащитными.

Рак

Раки – самые трепетные представители Зодиака, они чутко реагируют на любые негативные высказывания в свой адрес, а потом долго переживают по любому – порой незначительному – поводу. Но сегодня – случай особенный, поскольку в нападках они могут заподозрить близких людей, и это пробьет брешь в их энергетической оболочке.

Лев

Львов очень трудно чем-нибудь напугать – для этого они слишком уверены в себе, но, как известно, и на старуху бывает проруха. В этот день велика вероятность ссоры с любимым человеком, который в пылу ссоры могут пригрозить расставанием. Ну а поскольку они совершенно не понимают, как жить без него, это может стать для них испытанием.

Скорпион

Скорпионы гораздо более ранимые, чем может показаться со стороны, и часто переживают по самым разным причинам, хотя и тщательно это скрывают. Сегодня реального повода у них для этого не будет – на чувствительных представителей знака повлияет негативная энергетика дня, которая и сделает их – по ощущениям – слабыми и беззащитными.

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