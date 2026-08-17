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Три знака Зодиака, которые сегодня могут почувствовать себя провидцами
Нынешний день рекомендуется провести в покое, отказавшись от активных действий и суеты — так легче будет прислушаться к себе, понять, чего хочется достичь в жизни и какими способами это лучше сделать.
В это время также обостряется интуиция, которая может дать ответ на важный жизненный вопрос.
Сегодня, 17 августа, все знаки Зодиака смогут заглянуть в будущее, но три из них почувствуют себя настоящими провидцами.
Близнецы
Близнецы, от природы обладающие мощной интуицией, на этот раз превзойдут сами себя — от них не утаится ни одна — даже незначительная — деталь, которую они подметят и правильно интерпретируют: нынешние предвидения, в основном, коснутся окружающих людей — точнее, друзей.
Лев
Львам, которые не очень верят в то, что интуиция может помочь им в решении важных жизненных вопросов, поймут, что заблуждаются. Внутренний голос поможет им не только обозначить проблему, но и, хотя бы в общих чертах, наметить пути выхода из сложившейся ситуации.
Весы
Весам ни в коем случае нельзя игнорировать интуицию, а заодно и знаки, которые будет посылать им Вселенная. Если они отнесутся к ним внимательно, то ближайшее будущее предстанет перед ними настолько ясно, как будто бы они увидят яркую «картинку» по телевизору.
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