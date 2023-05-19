Три знака Зодиака, которые сегодня могут погрузиться в уныние

Атмосфера нынешнего дня буквально пропитана негативной энергией, неудивительно, что основным состоянием, в которое сегодня будут погружены если не все, то многие, – это уныние, которое влечет за собой плохое настроение вплоть до депрессии. Обрести душевное спокойствие можно вполне доступными способами: например, окружить себя красивыми вещами или заняться любимым делом.

Сегодня, 19 мая, настроение может испортиться у представителей всех знаков Зодиака, но три из них вполне могут погрузиться в уныние.

Рак (22.06 – 22.07)

Раков плохим настроением не удивить – они впадают в него, наверное, чаще, чем остальные знаки Зодиака. Но сегодня оно может принять такие размеры, что представители знака будут в одном шаге от депрессии. В качестве противоядия звезды настоятельно советуют им заняться любимым делом – наведением порядка и созданием уюта в собственном доме: невероятно, но факт – уже через час они позабудут обо всем.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы под влиянием плохого настроения способны испортить жизнь не только себе, но и окружающих: в таком состоянии они становятся по-настоящему невыносимыми. Если представители знака захотят от него избавиться, им нужно заняться творчеством: создав что-то прекрасное – например, поднос в стиле декупаж, и, похваставшись изделием в соцсети, они мгновенно подобреют.

Козерог (22.12 – 20.01)

У Козерогов от плохого настроения до черной меланхолии, как правило, один шаг: представители знака легко в нее впадают, а вот выходят довольно сложно. Правда, существует одна хитрость, которой стоит воспользоваться – причем не только сегодня, но и всегда: она заключается в том, чтобы, несмотря на пятницу, максимально загрузить себя работой – настроение улучшится очень быстро.

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