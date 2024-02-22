Три знака Зодиака, которые сегодня могут получить неожиданную прибыль

Нынешние лунные сутки, символом которого является колесо, характеризуется вторжением в нашу жизнь прошлого. Оно может принять любой – порой совершенно непривычный и неожиданный – вид: например, финансовый, когда к человеку наконец-то приходят деньги, на которые он давно махнул рукой.

Сегодня, 22 февраля, решить зависшие в прошлом финансовые вопросы могут представители всех знаков Зодиака, но три из них могут получить неожиданную прибыль.

Овен

Овны, которые некоторое время назад сделали работу, за которую им до сих пор не заплатили, вполне могут рассчитывать на то, что "награда", – то есть, заслуженные деньги – наконец-то "найдет героя". Важно понимать, что у организации, которая решит рассчитаться, корыстные причины – он хочет продолжить сотрудничество.

Близнецы

Близнецы, генерирующие продуктивные идеи, в прошлом высказали одну такую мысль потенциальному работодателю, но, увы, не получили ответа. Сегодня они могут не только узнать, что их предложение не забыто и вскоре будет воплощено в жизнь, но и получат за него вознаграждение – так сказать, авансом.

Козерог

Козероги, которые просто не могут сидеть без дела, далеко не всегда вовремя и в полом объеме получают вознаграждение за свой труд. Сегодня такие огорчения им не угрожают – напротив, они, совершенно неожиданно для себя, получат прибыль за работу, которая была сделана не так давно – например, в предыдущий месяц.

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