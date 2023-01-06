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Три знака Зодиака, которые сегодня могут получить ответ на важный вопрос во сне

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
1894
Время на прочтение
2 мин
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Три знака Зодиака, которые сегодня могут получить ответ на важный вопрос во сне

Фото: Credits

Нынешний день – один из самых сложных во всем лунном календаре, поскольку силы тьмы, выходя на поверхность, активно давят на человеческую психику: это делает всех вокруг нервными, обидчивыми, раздражительными и даже агрессивными. Именно поэтому астрологи настоятельно советуют максимально ограничить общение даже с самыми близкими – не говоря уже о посторонних – людьми. Но это не значит, что нельзя разговаривать со своим подсознанием, оно даст ответ на важный вопрос во сне – главное, не забыть его задать перед тем, как заснешь. 

Сегодня, 6 января, получить ответ на важный вопрос во сне могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них обязательно нужно воспользоваться этим каналом получения информации. 

Лев (23.07 – 21.08)

Львов, скорее всего, заинтересуют их профессиональные перспективы: они захотят узнать, когда их ждет очередной карьерный рывок, да и случится ли он вообще. Конечно, можно было бы задать этот вопрос непосредственному начальнику, но стоит помнить о том, что нынешний день не располагает к общению с людьми вообще и с сотрудниками, особенно вышестоящими, в частности, а подсознание не обманет. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги не очень верят во все то, что считают "эзотерической чушью": к ней они относят не только предсказания Луны и карточные гадания, но и сны. Представители знака этого прагматичного знака, как правило, забывают о том, что последние не имеют никакого отношения к мистике – в них наше подсознание представляет своеобразный отчет о собранных и проанализированных им фактах, не стоит пренебрегать этими знаниями. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, в отличие от более прагматичных собратьев по Зодиаку, верят во все, что может дать им интересную информацию, даже если она получена путем, который другим покажется мракобесием. Ну а поскольку наши сновидения таковым не являются, никто не помешает им перед сном задать своему подсознанию четко и грамотно сформулированный вопрос, а наутро проанализировать "сюжет", который они увидели ночью. 

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Дата публикации
Просмотры
1894
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