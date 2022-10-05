Три знака Зодиака, которые сегодня могут получить предложение руки и сердца

Энтузиазм, который люди будут испытывать в этот день, коснется всех сфер деятельности, но прежде всего – личной жизни. Важно, что все события, которые произойдут в это время, будут исключительно положительного свойства, поэтому велика вероятность судьбоносных встреч, признаний в любви, предложений руки и сердца, назначений дат помолвок и свадеб.

Сегодня, 5 октября, предложение руки и сердца могут получить все свободные от семейных уз представители знаков Зодиака, но для трех из них такое приятное событие наиболее вероятно.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны тяжело переносят жизненную ситуацию, в которой оказались: их страстность и импульсивность не дают им смириться с тем, что отношения с близким человеком "заморожены" на данной существующей стадии. Но именно сегодня обстоятельства могут сдвинуться с мертвой точки – партнер наконец-то предложит им изменить статус-кво.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, как самый семейный знак Зодиака, нетерпимо относятся к гражданским бракам – такое положение кажется им оскорбительным, поэтому они всеми способами стараются заставить партнера оформить отношения официально. Сегодня им повезет – ничего подобного делать не потребуется, любимый человек сам предложит им руку и сердце – останется только сказать "да!"

Весы (24.09 – 23.10)

Весы и сами, скорее всего, не знают, чего они хотят от нынешней своей связи: сегодня они ждут, что близкий человек предложит им пойти в загс, а завтра – боятся этого шага, поскольку он предполагает серьезную ответственность. Но сегодня все сложится максимально удачно: стремления обеих сторон совпадут и решение об официальном оформлении отношений будет принято.

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