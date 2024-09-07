Три знака Зодиака, которые сегодня могут получить приятные известия

День кардинальны – можно даже сказать, революционных – перемен во всех сферах жизни, когда могут произойти самые невероятные события, к которым необходимо быть готовыми. С ними, как правило, бывают связаны и сюрпризы – неожиданные и приятные известия.

Сегодня, 7 сентября, сюрпризы ожидают представителей всех знаков Зодиака, но у трех из них они примут вид приятных известий.

Дева

Девы, давно ожидающие возможности перебраться на новое место жительства – в другой дом, город и даже страну, получат долгожданное известие о том, что на их пути больше нет препятствий – осталось только начать постепенно выгнуться к своей цели.

Стрелец

Стрельцы могут узнать, что с человеком, которого они – по чужим рассказам – потеряли, все в порядке – более того, он очень хочет с ними увидеться. Лавное при встрече – не упрекать его в том, что он так долго пропадал, а искренне радоваться возможности увидеться.

Козерог

Козероги, которые давно ждут возможности приступить к работе над новым профессиональным проектом, а, в некоторых случаях и смены рода деятельности, сегодня – несмотря на выходной – узнают о том, что их мечта буквально со дня на день станет явью.

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