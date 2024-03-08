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Три знака Зодиака, которые сегодня могут получить приятные новости от друзей и любимых

Три знака Зодиака, которые сегодня могут получить приятные новости от друзей и любимых

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда звезды не рекомендуют приступать к работе над новыми проектами, при этом из тех, которые уже находятся в работе, можно извлечь максимум выгоды – как моральной, так и материальной. Также это время сюрпризов, одним и которых может стать получение приятных новостей. 

Сегодня, 8 марта, сюрпризы ждут представители всех знаков Зодиака, трех из них ждут приятные новости от друзей и любимых. 

Овен 

Овны, у которых много друзей, могут узнать, что проблема, над решением которой они бьются в последнее время, практически решена теми, кто любит представителей знака и желает им добра. Самое главное в таком случае – выразить искреннюю благодарность близким людям – трудно спорить с тем, что они ее заслужили. 

Телец 

Тельцы, находящиеся в довольно сложном жизненном положении, именно сегодня могут узнать, что некогда любимый человек, узнав об их нынешней ситуации, готов приехать и помочь им все разрулить. Самым приятным в этой истории станет тот факт, что помощью дело не ограничится – возможно, им удастся возобновить романтически отношения. 

Весы 

Весы, давно не получавшие вестей от любимого человека, и уже не знавшие, что им и думать, могут рассчитывать на долгожданный звонок или сообщение в мессенджере. Причина столько длительного молчания окажется более чем уважительной, поэтому представителям знака останется только перевести дух и ждать встречи. 

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