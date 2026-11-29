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Чем энергичнее, увереннее в себе и смелее человек будет действовать, тем больше вероятность получения именно в этот день выгодного делового предложения, которое обещает приличную прибыль или новое, более интересное и престижное, место работы.

Сегодня, 29 ноября, несмотря на выходной, получить выгодное деловое предложение могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них это особенно вероятно.

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Близнецы

Близнецов ждут приятные моменты, которых они давно — но пока что тщетно — ждали: откроется масса перспектив, которые значительно улучшат их профессиональное и финансовое положение. Скорее всего, им, пусть и неформально, предложат занять более высокое положение на карьерной лестнице.

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Дева

Девам — пока, правда, только на время –могут предложить с понедельника заменить более высокостоящего коллегу. Ни в коем случае нельзя отказываться от него — это прекрасный шанс продемонстрировать свой профессиональный потенциал, упорство и целеустремленность.

Водолей

Водолеи могут получить предложение подписать контракт, который на первый взгляд произведет впечатление ничем не примечательного. Однако на этот раз все будет не так просто, как покажется на первый взгляд: у нынешнего контракта глубокие, хоть и хорошо завуалированные, перспективы., поэтому подписывать его нужно, не раздумывая,

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