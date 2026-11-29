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Три знака Зодиака, которые сегодня могут получить выгодное деловое предложение
День положительной энергетики и активности, которую ощутят даже самые инертные и пассивные люди.
Чем энергичнее, увереннее в себе и смелее человек будет действовать, тем больше вероятность получения именно в этот день выгодного делового предложения, которое обещает приличную прибыль или новое, более интересное и престижное, место работы.
Сегодня, 29 ноября, несмотря на выходной, получить выгодное деловое предложение могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них это особенно вероятно.
Близнецы
Близнецов ждут приятные моменты, которых они давно — но пока что тщетно — ждали: откроется масса перспектив, которые значительно улучшат их профессиональное и финансовое положение. Скорее всего, им, пусть и неформально, предложат занять более высокое положение на карьерной лестнице.
Дева
Девам — пока, правда, только на время –могут предложить с понедельника заменить более высокостоящего коллегу. Ни в коем случае нельзя отказываться от него — это прекрасный шанс продемонстрировать свой профессиональный потенциал, упорство и целеустремленность.
Водолей
Водолеи могут получить предложение подписать контракт, который на первый взгляд произведет впечатление ничем не примечательного. Однако на этот раз все будет не так просто, как покажется на первый взгляд: у нынешнего контракта глубокие, хоть и хорошо завуалированные, перспективы., поэтому подписывать его нужно, не раздумывая,
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