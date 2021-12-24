Три знака Зодиака, которые сегодня могут получить выгодное финансовое предложение 

День положительной энергетики и активности, которую ощутят даже самые инертные и пассивные люди.

Чем энергичнее, увереннее в себе и смелее человек будет действовать, тем больше вероятность получения именно в этот день выгодного предложения, которое обещает приличную прибыль. Сегодня, 24 декабря, получить выгодное финансовое предложение могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них такой сценарий наиболее вероятен.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов ждут приятные моменты, которых они давно – но пока что тщетно – ждали: откроется масса перспектив, значительно улучающих их профессиональное и финансовое положение, что, впрочем, тесно связано между собой. Скорее всего, им предложат занять более высокое положение на карьерной лестнице, нежели то, которое они занимали до сих пор. Следствием этого станет не только усиление влияния и повышение авторитета в коллективе, но и улучшение материального положения, что для представителей знака сейчас окажется очень кстати.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы могут получить предложение подписать контракт, который на первый взгляд произведет впечатление ничем не примечательного – одного из многих, которых, как правило, достаточное количество у крепких профессионалов. Однако на этот раз все будет не так просто, как покажется на первый взгляд: у нынешнего контракта глубокие, хоть и хорошо завуалированные, перспективы. Поэтому подписывать его нужно, не раздумывая, пока не перехватили более прозорливые коллеги-конкуренты, в противном случае можно потерять великолепный шанс и себя показать, и деньги заработать,

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги – пока, правда, только на время – могут получить предложение заменить более высокостоящего коллегу, а возможно, и непосредственного начальника. Ни в коем случае нельзя отказываться от него – это прекрасный шанс продемонстрировать свой профессиональный потенциал, упорство и целеустремленность. Если представителям знака удастся зарекомендовать себя с хорошей стороны, в самое ближайшее время они вполне смогут рассчитывать как на продвижение по карьерной лестнице, так и на повышение заработной платы, пока же они вполне могут рассчитывать на премию.

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