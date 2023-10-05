Три знака Зодиака, которые сегодня могут получить выгодное предложение

День, мощная энергетика которого делает возможным прорыв в любой сфере жизни и деятельности. Главное, идти к поставленной цели до победного конца – не отступая и не отказываясь от принятых раньше решений. В профессии и бизнесе велика вероятность получения выгодных – как карьерных, так и финансовых – предложений.

Сегодня, 5 октября, выгодное профессиональное предложение могут получить представители всех знаков Зодиака, но для трех из них оно будет особенно заманчивым.

Близнецы

Близнецы в профессиональных вопросах никогда не ждут милости от природы: несмотря на кажущееся легкомыслие, умеют заводить полезные связи и вовремя поэтому выгодные предложение карьерно-финансового толка они получают чаще, чем другие. Вот и сегодня им могут предложить новую должность – возможно, а зарубежном филиале.

Дева

Девы обладают редкостной дисциплинированностью и недюжинными организаторскими способностями – неудивительно, что руководители хотят видеть представителей знака среди своих подчиненных, а еще лучше – в качестве своей правой руки. Сегодня они могут получить очень выгодное – особенно в финансовом отношении – предложение такого рода.

Козерог

Козероги – как главные трудоголики зодиакального круга – незаменимы там, где нужно много работать и при этом, по возможности, оставаться в тени: с такой ролью эти «серые кардиналы» прекрасно справляются. Сегодня представители знака могут получить предложение перейти на новое место – туда, где можно не только много и интересно работать, но и хорошо зарабатывать.

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