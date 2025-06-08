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Три знака Зодиака, которые сегодня могут понять, что их призвание — творчество
День, когда в жизнь может вернуться прошлое — прежде всего, в виде ситуации, которая в свое время не была завершена. Теперь ж потребуется то, что психологи называют «закрыть гештальт», раз и навсегда расставить все точки над «и» и никогда больше к этому вопросу не возвращаться — психологи часто используют для этого процесса творчество.
Сегодня, 8 июня, заниматься творчеством предписывается представителям всех знаков Зодиака, но трем из них оно поможет «закрыть гештальт» старой проблемы.
Овен
Овны — особенно те из них, кто давно хочет попробовать себя в литературном творчестве, но по какой-то причине пока не осмеливается — стоит сделать первый шаг на этом пути. Так, написав роман о событиях своей жизни, они могут завершить их так, как им бы того хотелось.
Дева
Девы, которые любят заниматься рукоделием, могут взяться за создание масштабной вещи, которая впоследствии украсит интерьер — их собственный или человека, которому они ее подарят. Негатив, который они испытывают в это время, в результате работы улетучатся в неизвестном направлении.
Рыбы
Рыбам звезды рекомендуют при помощи творчества создать реальность, которая будет отвечать их внутреннему состоянию. Какой вид творчества они при этом используют, зависит только от них, но почему бы, например, им не написать картину, на которой жизнь будет по-настоящему прекрасной.
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