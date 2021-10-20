Три знака Зодиака, которые сегодня могут попасть под чужое – недоброе – влияние

День, когда влияние негативной энергетики, властвующей над людьми, будет особенно сильным. Лень и апатия, которые овладеют каждым, сведут на нет способность к сопротивлению: зло легко может взять человека под контроль и начать руководить его настроением и, как следствие, поступками. Такое влияние может привести к неприятным последствиям, о которых придется долго сожалеть.

Сегодня, 20 октября, попасть под чужое – недоброе – влияние смогут представители всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо быть особенно осторожными.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, которых в любое другое время практически невозможно подчинить какому-либо влиянию, сегодня вполне могут стать жертвой чужих – недобрых – намерений. Впоследствии, отвечая на вопрос, как, собственно, это произошло, они только руками разведут: дескать, понятия не имеем. Чтобы ничего подобного не произошло, представителям знака желательно не общаться с окружающими людьми – сказав хотя бы слово, они уже не смогут остановиться.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы легко могут стать жертвами лести, к которой они, как известно, питают слабость. Люди, которые наговорят им множество приятных вещей, хоть и не всегда отражающие действительное положение дел, получат над представителями знака неограниченную власть, используя которую может будет заставить их совершить любой – в том числе и глупый – поступок. Избежать подобного развития событий удастся тем представителям знака, кто не примет во внимание лживые комплименты.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцов с большой долей вероятности подведет их вера в людей: до тех пор, пока их не ткнут носом в грязь, они не поверят, что те, кто находится рядом, способны на плохой поступок. Вот и сегодня они на слово поверят человеку, который решит ими манипулировать, потому что ни на минуту не усомнятся в его добрых побуждениях. Возможно, представителям знака стоило бы задать самим себе вопрос, чего, собственно, от них хотят, но вряд ли они станут заморачиваться по этому поводу.

Прогнозы на неделю:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку