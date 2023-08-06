Три знака Зодиака, которые сегодня могут порвать отношения с любимым человеком

День революционных перемен, которые коснутся всех отраслей нашей жизни, но прежде всего – отношений с близкими людьми. Звезды настаивают на том, что сегодня не стоит цепляться за то, что отжило свой век, даже если речь идет о близком человеке – возможно, степень близости с ним в последнее время снизила свой градус.

Сегодня, 6 августа, перемены в личной жизни могут произойти в жизни представителей всех знаков Зодиака, но три из них могут и вовсе расстаться с любимым человеком.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы привязываются в любимому человеку, и даже после того как чувства к нему охладевают не могут сделать решительный шаг, который приведет к расставанию, и тянут до последнего. Наверное, поэтому сегодня близкий человек, ставший уже недостаточно близким, возьмет эту функцию на себя и уйдет из их жизни – возможно, громко хлопнув при этом дверью:

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам разрыв с близкими людьми всегда дается трудно, поскольку они привыкают считать их своей собственностью, а с ней – даже если она похожа на чемодан без ручки – представители знака расстаются с большим трудом. Для такого поступка им необходимо встретить нового претендента на свою руку и сердце, только в таком случае они могут отпустить прежнего избранника.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, о которых принято говорить, как ветреных и непостоянных особах, на самом деле держатся тех, кого любят, и всеми силами стараются сохранить с ними отношения. И только если сам человек начинает от них отдаляться, могут ускорить этот процесс, чтобы и самим долго не мучиться и его не мучить. Похоже, что сегодня ситуация сложится соответствующим образом.

Читайте также: