Три знака Зодиака, которые сегодня могут поссориться с коллегами

День, когда человек – осознанно или подсознательно – анализирует свою жизнь и деятельность и пытается оптимизировать ее. Появляются амбиции, которых раньше, возможно, и не было: они выражаются в желании занять новую – более высокую – должность с соответствующей зарплатой, что понравится далеко не всем коллегам. Речь идет о самой главной причине для ссоры с окружающими людьми, хотя могут появиться и другие.

Сегодня, 13 сентября, поссориться со своими коллегами могут представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно соблюдать осторожность в отношениях с теми, кто работает рядом.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, которые и в любое другое время вспыхивают как спички от малейшего "трения", на этот раз превзойдут сами себя: им будет казаться, что весь мир настроен против них и старательно вставляет палки в колеса их работы. Неудивительно, что не всем понравится такой стиль поведения представителей знака, и конкуренты – а таких много в любом коллективе – решат устроить им бойкот. Чтобы этого не произошло, звезды настоятельно рекомендуют Овнам сдерживать свой темперамент – так будет спокойнее для всех.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – люди спокойные, уравновешенные и даже робкие, но сегодня для достижения своих целей могут использовать не самые благопристойные методы, поскольку в таких случаях не замечают никаких – даже самых явных – препятствий. Окружающие их сотрудники приходят в ужас от такого поведения тех, кого они привыкли считать тихонями, и – по вполне понятной причине – перестают общаться с ними. Сегодня, прежде чем пойти к желаемой цели напрямую, невзирая ни на какие преграды, следует хорошо подумать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, обладающие едким чувством юмора, время времени не могут отказаться себе в удовольствии уколоть кого-то из окружающих, как говорится, наступив человеку на его больную мозоль. Причем делают они это так виртуозно, что работающие рядом с ними люди не всегда понимают, что их хотели обидеть – сказанные представителями знака слова, скорее, похожи на неудачную шутку, чем на сознательное нанесение материального ущерба. Сегодня их "шутки" вполне могут привести к ссоре.

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