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Три знака Зодиака, которые сегодня могут поссориться с любимым человеком
Нынешний день располагает к получению новых знаний и навыков, но при этом категорически не подходит для общения — вероятен конфликт даже с близкими и любимыми людьми, поэтому его рекомендуется провести в одиночестве.
Сегодня, 11 октября, общаться с окружающими нежелательно представителям всех знаков Зодиака, н трем из них вообще желательно провести день в одиночестве.
Лев
Львы, которые часто страдают манией величия, могут высокомерно относиться не только к посторонним, но и к самым близким людям — родственникам и любимым. Вполне вероятно, что именно сегодня они скажут или сделают нечто такое, что всерьез оскорбит их вторую половинку.
Стрелец
Стрельцы обладают удивительным качеством: они сначала говорят и только потом думают, что сказали. Из-за этого они часто попадают в неудобное положение, но сегодня одной неловкостью им обойтись не удастся — они могут смертельно обидит близкого человека.
Водолей
Водолеи, отличающиеся взбалмошностью, способны на странные и неожиданные поступки, доводящие близких до белого каления. Вот и сегодня представители знака рискуют сотворить что-то такое, что станет последней каплей в чаше терпения их второй половинки.
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