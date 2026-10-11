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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Три знака Зодиака, которые сегодня могут поссориться с любимым человеком

Нынешний день располагает к получению новых знаний и навыков, но при этом категорически не подходит для общения — вероятен конфликт даже с близкими и любимыми людьми, поэтому его рекомендуется провести в одиночестве.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 11 октября, общаться с окружающими нежелательно представителям всех знаков Зодиака, н трем из них вообще желательно провести день в одиночестве.

Лев

Львы, которые часто страдают манией величия, могут высокомерно относиться не только к посторонним, но и к самым близким людям — родственникам и любимым. Вполне вероятно, что именно сегодня они скажут или сделают нечто такое, что всерьез оскорбит их вторую половинку.

Стрелец

Стрельцы обладают удивительным качеством: они сначала говорят и только потом думают, что сказали. Из-за этого они часто попадают в неудобное положение, но сегодня одной неловкостью им обойтись не удастся — они могут смертельно обидит близкого человека.

Водолей

Водолеи, отличающиеся взбалмошностью, способны на странные и неожиданные поступки, доводящие близких до белого каления. Вот и сегодня представители знака рискуют сотворить что-то такое, что станет последней каплей в чаше терпения их второй половинки.

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