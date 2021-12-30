Три знака Зодиака, которые сегодня могут поссориться со своими друзьями

День, когда, несмотря на предпраздничную атмосферу, самые разные обстоятельства могут подталкивать к ссорам и конфликтам. Раздражение и недовольство, которое будут вызывать окружающие люди, необходимо гасить всеми возможными способами, что особенно важно по отношению к родным, близким и друзьям – ссора с ними вряд ли входит в чьи-то планы накануне праздника.

Сегодня, 30 декабря, поссориться со своими друзьями могут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них такое развитие событий особенно вероятно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

У Близнецов отношения с друзьями часто строятся по принципу "игра в одни ворота": они считают, что те должны жертвовать для них своим личным временем, в любой ситуации приходить на помощь, являясь по первому зову, выслушивать их, как заправские психоаналитики, и даже дарить подарки – причем делать их как по поводу, так и без. От них же, уверены представители знака, не требуется ничего – достаточно того, что они одарили кого-то своей дружбой. Сегодня ситуация проиграется с точностью до наоборот – друзья используют Близнецов, что им очень не понравится.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, которые в силу жизненного опыта уверены, что все их проблемы – от друзей, в очередной раз могут столкнуться с предательством близкого человека. Кто-то, кому они доверили свой секрет, охотно сделает его достоянием широкой общественности, причем просто так, от скуки, а не из-за злого умысла. Возможно, представителям знака нужно поменьше откровенничать даже с теми, кого они считают достойными доверия, в противном случае им придется вывести предавшего их человека за круг общения – доверять им впредь они уже не смогут.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, жизненный девиз которых – "я использую", поступают подобным образом со всеми, включая друзей, и, надо признать, не видят в этом ничего зазорного. Чем, собственно, на их взгляд, отличаются окружающие их люди от других "ресурсов", которые они используют в своих целях? Правильно, ничем, поэтому нужно добиваться своего любым способом – в том числе и таким. Однако сегодня представителей знака может ожидать серьезный облом – их "жертвы" откажутся впредь оставаться таковыми, и Козероги будут всерьез этим их решением удивлены и озадачены.

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