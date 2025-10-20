Три знака Зодиака, которые сегодня могут пострадать от фобий и маний

Гороскоп / © Credits

Страхи — вплоть до фобий и маний — могут одолевать любых, даже психически уравновешенных и стрессоустойчивых людей.

Сегодня, 20 октября, с фобиями и маниями могут столкнуться представители всех знаков Зодиака, но три из них будут подвержены им особенно.

Лев

Львы уверены, что все вокруг — кто тайно, а кто явно — стали рабами их неземной красоты, поэтому готовы преследовать их везде и всюду. Не стоит расстраивать их, рассказывая о том, что это далеко не так — они все равно будут уверены, что все идущие сзади люди, преследуют их.

Весы

Весы, испытав какой-то страх, должны убедиться, что он действительно не имеет под собой реальных оснований. Вполне возможно, что на них, учитывая их легкомыслие, действительно нацелились мошенники, так что представителям знака необходимо соблюдать максимальную осторожность.

Водолей

Водолеи сегодня могут пережить один из самых неприятных дней в месяце. С самого утра их будет преследовать усталость и слабость, а на их фоне — страхи, среди которых может проявиться даже мания преследования. В реальности никакой опасности не будет, поэтому страх можно игнорировать.