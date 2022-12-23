Три знака Зодиака, которые сегодня могут пострадать от своей доверчивости

Неоднозначный день, первая половина которого не лучшим образом повлияет на настроение и самочувствие – его темная энергетика способна ввергнуть в депрессию даже самого убежденного оптимиста. Однако те, кто не позволит негативу войти в свою душу, могут рассчитывать на то, что уже после обеда их жизнь волшебным образом изменится – про нее вполне можно будет сказать, что она налаживается. Важно на волне этой эйфории не стать жертвой собственной доверчивости – желающих воспользоваться ею будет предостаточно.

Сегодня, 23 декабря, пострадать от своей доверчивости могут представители всех знаков Зодиака, но у трех из них на это больше шансов, чем у других.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – люди вспыльчивые и несдержанные, но при этом – доверчивые и открытые, что далеко не всегда идет им на пользу. Вот и сегодня они рискуют получить неприятности только потому, что кому-то расскажут о своих профессиональных планах – особенно если речь будет идти о коллегах, поставивших перед собой такие же цели. Если представители знака не хотят, чтобы их задумки воплотили в жизнь другие, им лучше помолчать.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы часто доверяют свои тайны окружающим людям по той простой причине, что им и в голову не приходит, будто бы кто-то может обратить подробности их жизни – прежде всего личной – против них самих. И совершенно напрасно это делают, поскольку завистников вокруг них находится масса, а они даже не подозревают о том, что люди, которые хотят казаться доброжелательными, на самом деле таковыми не являются.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогов доверчивыми людьми не назовешь – как правило, в силу своей закрытости, они открывают тайны только… самим себе, а больше – никому. Но, как известно, и на старуху бывает проруха, и именно такая ситуация сложится сегодня в жизни представителей знака. Человек, ставший обладателем их секретов, постарается обратить их против них самих, а этого допустить никак нельзя.

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