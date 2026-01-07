ТСН в социальных сетях

Астрология
78
1 мин

Три знака Зодиака, которые сегодня могут потерять деньги

День, когда активизируются мошенники и аферисты всех мастей: корыстные и непорядочные люди будут стремиться решить свои проблемы за счет других, придумывая десятки разных способов обмана, из-ща чего многие из нас могут потерять деньги.

Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В этот день, 7 января, жертвами аферистов могут стать представители всех знаков Зодиака, но три из них могут в результате потерять деньги.

Рак

Раков может подвести под монастырь их собственная доверчивость: они и представить не в состоянии, что внешне вполне приличный — во всех отношениях — человек, может желать им зла: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо снять розовые очки.

Водолей

С Водолеями может сыграть недобрую шутку свойственная им безалаберность: когда человек и сам не помнит, куда положил купюры, не обмануть его — просто грех. Им стоит дисциплинировать себя и внимательнее следить за тратами, особенно если они выходят за границы бюджета.

Рыбы

Рыбы, будучи идеалистами по своей природе, и представить себе не могут, что кто-то решится замыслить в их отношении что-то недоброе. Звезды настоятельно советуют им спуститься с небес на землю и подумать: возможно, именно образ мечтателей и делает их идеальной жертвой.

78
