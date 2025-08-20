Три знака Зодиака, которые сегодня могут преобразиться внешне

Гороскоп / © Credits

Содержание Близнецы Лев Водолей

Сегодня, 20 августа, приятные перемены во внешности могут превратить в красавицу представительниц всех знаков Зодиака, но трем из них такое преображение гарантировано.

Близнецы

Близнецы нехватки в стильной одежде не испытывают, а вот сопутствующими способами — косметикой и услугами стилистов — усилить свою привлекательность часто пренебрегают. Сегодня, соединив все средства ухода за внешностью, они способны стать настоящими красавицами.

Лев

Львам, обожающим роскошь, часто изменяет чувство меры — они «надевают все лучшее сразу», что никоим образом их не украшает — скорее, наоборот. Сегодня прекрасный день для того, чтобы развить в себе чувство меры, без которого внешнее преображение ля них знака невозможно.

Водолей

Водолеям, тяготеющие к вольной комплектации вещей при создании образа, звезды рекомендуют сменить стиль бохо на более строгие предметы гардероба. Классика уместна всегда, поэтому впечатление, которое они произведут на окружающих, окажется поистине сногсшибательным.

