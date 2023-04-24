Три знака Зодиака, которые сегодня могут приобрести новых врагов

Не самый простой день лунного гороскопа, который часто делает человека слабым и беззащитным перед окружающим нас миром. Любая ситуация, выйдя из-под контроля, может перерасти конфликт, а затем и во вражду, которая будет длиться годами. Необходимо быть максимально осторожными, чтобы не нажить себе серьезных врагов.

Сегодня, 24 апреля, нажить себе врагов могут представители всех знаков Зодиака, но три из них рискуют приобрести их больше остальных.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны часто позволяют себе пренебрежительное отношение к окружающим их людям – неудивительно, что последние могут надолго затаить на представителей знака зло. Чтобы этого не произошло, необходимо – хотя бы сегодня! – вести себя более демократично и тогда, как говорят в таких случаях, люди к ним потянутся, а в противном случае обретения врагов не избежать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги часто бывают слишком категоричными: они не любят – или не умеют – входить в положение других людей и принимать их точку зрения. Сегодня – впрочем, как и в любой другой день – это может привести к враждебным отношениям с кем-то из тех, кого представители знака не поймут и тем самым поставят в неловкое положение.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи часто не чувствуют грань, которая отделяет безобидные шутки от непозволительных, и, как следствие, негатив со стороны тех, от кого они исходят – то есть, от представителей знака. Сегодня объект для шпилек окажется особенно мнительным, а стало быть, и мстительным. В его лице врага лучше не приобретать, себе дороже окажется, так что лучше сегодня вообще не шутить.

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