Три знака Зодиака, которые сегодня могут приступать к ремонту любой сложности
День кристально чистой энергетики, в течение которого приветствуются только созидательные процессы — любое разрушение находится под запретом. Успешными обещают быть дела, связанные со строительством и ремонтом — они принесут как финансовую прибыль, так и положительные эмоции.
Сегодня, 21 августа, начинать ремонт в доме могут все знаки Зодиака, но трем из них облагораживание собственного жилья звезды рекомендуют особенно активно.
Телец
Тельцы, которые превыше всего комфорт, никогда не бывают до конца довольны домом или квартирой, в которых живут. Они все время пытаются что-то усовершенствовать, а сегодня сложатся благоприятные условия для полномасштабного ремонта — вплоть до перепланировки их жилья.
Близнецы
Близнецы, постоянно прилагают массу усилий для того, чтобы получить титул хозяина самой стильной квартиры — или дома — среди друзей и знакомых. Сегодня звезды создадут условия для того, чтобв представители могли изменить стиль своего жилья на новый — более современный.
Весы
Весы, украшающие свой быт произведениями искусства, заинтересованы в том, чтобы у все их статуэтки и картины вписывались бы в роскошный интерьер. Вот и сейчас они с получат прекрасную возможность создать для своих «безделушек» достойное во всех отношениях обрамление.
