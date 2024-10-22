Три знака Зодиака, которые сегодня могут продвинуться по карьерной лестнице

День мощной позитивной энергетики, которая делает возможным прорыв в любой сфере нашей жизни, но прежде всего, необходимо обратить внимание на профессиональную – именно здесь нас ожидают самые важные и, что имеет не меньшее значение, приятные события.

Сегодня, 22 октября, приятные события в профессиональной жизни произойдут у всех знаков Зодиака, но три из них смогут значительно продвинуться по карьерной лестнице.

Овен

Овны, которые давно мечтают о руководящей должности, наконец-то удастся воплотить свою мечту в жизнь – им предложат стать главным руководителем сайта или журнала. Стоит ли говорить о том, что представители знака не будут долго раздумывать над положительным ответом.

Близнецы

Близнецам последнее время много работали, совершенно не считаясь со временем и усталостью, неудивительно, что количество предложенных ими усилий перейдут в качество – их упорную работу заметят и предложат занять новую должность, о которой еще вчера они и мечтать не могли.

Лев

Львы, которые по каким-то – как правило, не зависящим от них причинам – не занимают руководящие должности, искренне недоумевают: кого ж еще назначать, если не их? Похоже, сегодня вышестоящее начальство тоже об этом задумается – и исполнит желание представителей знака.

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