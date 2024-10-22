Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которые сегодня могут продвинуться по карьерной лестнице

Три знака Зодиака, которые сегодня могут продвинуться по карьерной лестнице

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День мощной позитивной энергетики, которая делает возможным прорыв в любой сфере нашей жизни, но прежде всего, необходимо обратить внимание на профессиональную – именно здесь нас ожидают самые важные и, что имеет не меньшее значение, приятные события. 

Сегодня, 22 октября, приятные события в профессиональной жизни произойдут у всех знаков Зодиака, но три из них смогут значительно продвинуться по карьерной лестнице. 

Овен

Овны, которые давно мечтают о руководящей должности, наконец-то удастся воплотить свою мечту в жизнь – им предложат стать главным руководителем сайта или журнала. Стоит ли говорить о том, что представители знака не будут долго раздумывать над положительным ответом. 

Близнецы

Близнецам последнее время много работали, совершенно не считаясь со временем и усталостью, неудивительно, что количество предложенных ими усилий перейдут в качество – их упорную работу заметят и предложат занять новую должность, о которой еще вчера они и мечтать не могли. 

Лев

Львы, которые по каким-то – как правило, не зависящим от них причинам – не занимают руководящие должности, искренне недоумевают: кого ж еще назначать, если не их? Похоже, сегодня вышестоящее начальство тоже об этом задумается – и исполнит желание представителей знака. 

Читайте также:

Миллионы долларов и собственный самолет! Что скрывают декларации руководителей БЭБ?  

Миллионы долларов и собственный самолет! Что скрывают декларации руководителей БЭБ?  

Похожие темы:

Следующая публикация