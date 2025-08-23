Три знака Зодиака, которые сегодня могут программировать будущее

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 23 августа, программировать свое будущее – разумеется, в положительном смысле – могут представители всех знаков зодиакального круга, но три из них в состоянии воплотить в жизнь самые смелые мечты.

Рак

У Раков, от природы обладающих мощной интуицией, сегодня откроется дар предвидения, который позволит им загадать правильные желания, имеющие все шансы на то, чтобы сбыться. Ну а дальше – дело техники: необходимо тщательно и подробно визуализировать желаемое.

Дева

Девы, твердо стоящие на ногах, вряд ли будут «колдовать», приближая свое счастливое будущее. Их способ воплотить в жизнь свои мечты – подробный план, который они и составят в этот день, максимально четко детализировав каждый его пункт, что уже будет половиной успеха.

Водолей

Водолеи верят во все, что, на их взгляд может изменить жизнь к лучшему, начиная со снов и гаданий и заканчивая танцами с бубном из репертуара африканских шаманов. Совершенно неважно, какой способ пони выберут на этот раз, главное, четко понимать, чего они в результате хотят достичь.

