Три знака Зодиака, которые сегодня могут программировать будущее
День наполнит нас мощной энергией, которая окажет влияние на весь последующий лунный месяц: события, поступки, слова и мысли этого времени отразятся на нашей жизни вплоть до следующего новолуния. Особой силой обладает визуализация – картины, созданные в наших мыслях: они со временем станут реальностью.
Сегодня, 23 августа, программировать свое будущее – разумеется, в положительном смысле – могут представители всех знаков зодиакального круга, но три из них в состоянии воплотить в жизнь самые смелые мечты.
Рак
У Раков, от природы обладающих мощной интуицией, сегодня откроется дар предвидения, который позволит им загадать правильные желания, имеющие все шансы на то, чтобы сбыться. Ну а дальше – дело техники: необходимо тщательно и подробно визуализировать желаемое.
Дева
Девы, твердо стоящие на ногах, вряд ли будут «колдовать», приближая свое счастливое будущее. Их способ воплотить в жизнь свои мечты – подробный план, который они и составят в этот день, максимально четко детализировав каждый его пункт, что уже будет половиной успеха.
Водолей
Водолеи верят во все, что, на их взгляд может изменить жизнь к лучшему, начиная со снов и гаданий и заканчивая танцами с бубном из репертуара африканских шаманов. Совершенно неважно, какой способ пони выберут на этот раз, главное, четко понимать, чего они в результате хотят достичь.
