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Три знака Зодиака, которые сегодня могут проникнуть в тайны своего будущего
День возвращения к прошлому благоприятен не только для работы над совершенными ранее ошибками, но и для проникновения в тайны будущего, которое можно осуществить самыми разными способами, но наиболее результативным станет… гадание.
Сегодня, 5 августа, заглянуть за грань, отделяющую нынешний день от завтрашнего, смогут все знаки Зодиака, но трем из них удастся проникнуть в тайны своего будущего.
Близнецы
Близнецов редко верят в гадания и предсказания, но сейчас обстоятельства сложатся таким образом, что они очень хотят узнать свое будущее. Карты им в руки брать не стоит — вряд ли они смогут их освоить за короткое время, но почему бы не погадать на любимой книге?
Скорпион
Скорпионы — главные мистики Зодиака, часто прибегают к гаданиям в самом разном их виде. Сегодня звезды советуют им обратиться за помощью к профессиональной гадалке — ее работа даст ответ на многие вопросы, а выданная ею информация окажется на редкость правдивой.
Рыбы
Рыбы, скорее всего, захотят узнать, как сложатся в будущем их отношения с любимым человеком. Ответ на этот вопрос даст даже такое нехитрое «устройство», как онлайн-гадание в интернете.
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