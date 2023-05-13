Три знака Зодиака, которые сегодня могут проявить агрессию по отношению к окружающим

Непростой день лунного календаря, который способен принести людям массу сюрпризов, некоторые из которых могут оказаться не самыми приятными. Также негативная энергия дня не лучшим образом отразится на моральном состоянии каждого из нас, сделав даже спокойных и уравновешенных людей вспыльчивыми и раздражительными, а в некоторых случаях и агрессивными.

Сегодня, 13 мая, агрессию по отношению с окружающим могут проявить представители всех знаков Зодиака, но три из них не смогут справиться с этим состоянием.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, как правило, слишком легкомысленны для того, чтобы проявлять агрессию по отношению к окружающим: для них такое чувство слишком сильное, им жаль расходовать силы на такой серьезный негатив. Но сегодня им вряд ли удастся сдержаться – причем виноваты будут не столько представители знака, сколько лунная энергия, тем не менее серьезных разговоров лучше не затевать.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – знак спокойный и уравновешенный, тем более пугающей оказывается любая вспышка гнева, которую они, хоть и редко, себе позволяют. Сегодня как раз такой день, когда от них можно ждать чего угодно, поэтому лучше обходить их стороной. Если же избежать скандала не получится, нужно минимизировать его результаты: не стоит спорить с разбушевавшимися представителями знака.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы производят впечатление невозмутимых и индифферентных людей, но оно является поверхностным, а потому обманчивым: в глубине души у них бушуют серьезные страсти, которые время от времени выходят наружу. Сегодня именно такой день, когда от представителей знака можно ожидать самых неожиданных – и при этом опасных для окружающих – выходок: возможно, зная об этом, они смогут сдержать себя.

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