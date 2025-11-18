Три знака Зодиака, которые сегодня могут рассчитывать на неожиданную прибыль

Гороскоп / © Credits

Сегодня, 18 ноября, неожиданная прибыль может ожидать представителей всех знаков зодиакального круга, но три из них могут особенно на нее рассчитывать.

Овен

Овнам могут вернуть давний долг, о котором они уже и думать забыли. У представителей знака создастся приятное ощущение, как будто бы они нашли эти деньги, что изрядно улучшит им настроение. Важно не торопиться тратить полученные средства, пусть хотя бы пару дней полежат дома.

Скорпион

Скорпионы — особенно те из них, кто в последнее время лучшим образом показали себя на работе — вполне могут рассчитывать на то, что начальство оценит их труды и способности по достоинству и повысит зарплату или хотя бы выпишет заслуженную ими премию.

Стрелец

Стрельцам могут неожиданно выплатить давно обещанный гонорар, что будет особенно приятно, если учесть, что представители знака твердо решили экономить на всем, теперь — во всяком случае, на некоторое время — они смогут расслабиться и позволить себе приобретения, о которых мечтали.

