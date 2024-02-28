Три знака Зодиака, которые сегодня могут рассчитывать на помощь начальства

Один из самых сложных – демонических – дней лунного календаря, характеризующийся негативной энергией Луны. Астрологи советуют соблюдать осторожность – особенно в общении с незнакомыми людьми, но это вовсе не значит, что он заведомо запрограммирован на плохие события. День, например, благоволит тем, кто не ленится, а любит и умеет работать.

Сегодня, 28 февраля, обстоятельства будут благоприятствовать тем, кто не чурается работы, и три из них могут рассчитывать на помощь и поддержку начальства.

Близнецы

Близнецам, которым давно не повышали заработную плату, нужно обратиться к начальству с соответствующей просьбой, оно обязательно ее удовлетворит. Ну а чтобы подстраховаться, желательно составить список своих профессиональных достижений последнего времени – он пучится внушительным.

Козерог

Козероги из тех, кто любит и умеет работать, поэтому не нуждаются в стимулах и понуканий. Но без начальства даже им в большинстве случаев обходиться не удается, поэтому необходимо выстраивать с ним отношения. Сегодня представители знака смогут не только найти с руководителем общий язык, но и подружиться.

Водолей

Водолеи, которые являются самым креативным знаком во всем Зодиаке, но начальство – по самым разным причинам – далеко не всегда принимают во внимание идеи, которые они высказывают. Но сегодня вполне можно говорить о том, что на их улицу придет праздник – одну из задумок начальство разрешит взять в работу.

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