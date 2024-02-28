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Три знака Зодиака, которые сегодня могут рассчитывать на помощь начальства

Три знака Зодиака, которые сегодня могут рассчитывать на помощь начальства

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

Один из самых сложных – демонических – дней лунного календаря, характеризующийся негативной энергией Луны. Астрологи советуют соблюдать осторожность – особенно в общении с незнакомыми людьми, но это вовсе не значит, что он заведомо запрограммирован на плохие события. День, например, благоволит тем, кто не ленится, а любит и умеет работать. 

Сегодня, 28 февраля, обстоятельства будут благоприятствовать тем, кто не чурается работы, и три из них могут рассчитывать на помощь и поддержку начальства. 

Близнецы

Близнецам, которым давно не повышали заработную плату, нужно обратиться к начальству с соответствующей просьбой, оно обязательно ее удовлетворит. Ну а чтобы подстраховаться, желательно составить список своих профессиональных достижений последнего времени – он пучится внушительным. 

Козерог

Козероги из тех, кто любит и умеет работать, поэтому не нуждаются в стимулах и понуканий. Но без начальства даже им в большинстве случаев обходиться не удается, поэтому необходимо выстраивать с ним отношения. Сегодня представители знака смогут не только найти с руководителем общий язык, но и подружиться. 

Водолей 

Водолеи, которые являются самым креативным знаком во всем Зодиаке, но начальство – по самым разным причинам – далеко не всегда принимают во внимание идеи, которые они высказывают. Но сегодня вполне можно говорить о том, что на их улицу придет праздник – одну из задумок начальство разрешит взять в работу. 

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