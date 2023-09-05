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Три знака Зодиака, которые сегодня могут рассчитывать на прибыль

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Три знака Зодиака, которые сегодня могут рассчитывать на прибыль

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День благоприятен для любой профессиональной и бизнес-деятельности: все проекты окажутся успешными – как в моральном, так и в финансовом смысле. Удастся выполнить и перевыполнить все планы, составленные на нынешний день. Вероятны также выгодные предложения новой работы или солидные выплаты. 

Сегодня, 5 сентября, получить прибыль могут получить представители всех знаков Зодиака, но трем из них в этом смысле повезет больше других. 

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам могут наконец-то заплатить за давно сделанную работу, хотя они уже потеряли надежду на это. Не стоит обижаться на людей, которые так долго тянули с расчетом – скорее всего, у них были серьезные материальные проблемы. Но теперь они их решили, поэтому стоит порадоваться тому, что заработанные деньги нашли представителей знака. 

Лев (23.07 – 21.08)

Львам деньги свалятся буквально с неба на голову без каких-либо усилий с их стороны: скорее всего, они смогут выиграть в лотерею или получить подарок от близкого человека, который решит делать им сюрприз. Звезды настоятельно рекомендуют представителям знака поблагодарить Вселенную за помощь, тогда она и впредь их не оставит. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девы несомненно заслужили деньги, которые в этот день на их банковский счет: в последнее время они много работали, поэтому не удивятся тому, что их решили вознаградить. Возможно, они даже будут недовольны суммой, поскольку оценивают свои усилия выше, но делать этого не стоит: они получат ровно столько, сколько заработали – не больше и не меньше. 

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Дата публикации
Просмотры
324
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