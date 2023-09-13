Три знака Зодиака, которые сегодня могут рассчитывать на прибыль

Самый чистый и светлый день лунного месяца, энергетика которого не только благотворна для человека, но и сбалансирована, поэтому нежелательно нарушать ее грубыми словами и, тем более, действиями. Звезды советуют людям нацеливаться на добро, тогда можно рассчитывать не только на удачу в делах, но и на хорошую прибыль.

Сегодня, 13 сентября, на прибыль могут рассчитывать представители всех знаков Зодиака, но для трех из них она наиболее вероятна.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые только на вид кажутся несерьезными и легкомысленными, всегда найдут, где и как заработать. Нынешний день не станет исключением: велика вероятность того, что именно сегодня они получат что-то наподобие гранта, деньги за ранее сделанную работу или благодарность за нее в денежном эквиваленте, что обязательно их порадует.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам звезды советуют заняться организацией какого-то массового мероприятия – от семейного праздника до пресс-конференции, за помощью в которой к ним обратятся друзья или знакомые. Представители знака будут на высоте, им все удастся сделать легко и, одновременно качественно, поэтому за встречу с журналистами – в отличие от домашних посиделок, им хрошо заплатят.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги, некоторое время назад получившие крупный и трудоемкий заказ, накануне наконец-то сдали его, поэтому не будет ничего удивительного в том, что сегодня они получат за него весомый гонорар. О том, как они распорядятся этими деньгами, можно не переживать – представители этого педантичного знака не склонны к пустым тратам.

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