Три знака Зодиака, которые сегодня могут рассчитывать на приятные события

День, когда происходят кардинальные перемены во всех сферах нашей жизни и деятельности, главное – не бояться крутых поворотов, которые могут быть с ними связаны. В этот день также возможны разнообразные сюрпризы в виде приятных событий.

Сегодня, 5 ноября, разнообразные сюрпризы ждут представителей всех знаков Зодиака, но три из них особенно могут рассчитывать на приятные события.

Телец

Тельцы вполне могут рассчитывать на приятную – и совершенно неожиданную! – встречу с человеком, которого они давно не видели. О том, что они когда-то были в него влюблены, имеет смысл умолчать, тем более, что они могут попробовать вернуть свои романтические чувства.

Дева

Девы – эти главные тряпичники гороскопа – смогут найти и приобрести вещь, о которой давно мечтали. Правда, для этого им придется отправиться на шопинг или хотя бы «пролистать» соответствующие интернет-сайты, но результаты будут стоить потраченного времени.

Козерог

Козероги могут получить профессиональное предложение, от которого не смогут – да и не захотят – отказаться, слишком уж привлекательным оно будет. Главное – не торопиться с работой над новым – долгожданным – проектом, а накопить необходимые для этого силы.

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