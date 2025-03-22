Три знака Зодиака, которые сегодня могут рассчитывать на солидные денежные выплаты

Нынешний день идеально подходит работы над новыми – перспективными - проектами. Те, кто будет работать не из-под палки, а увлеченно и с энтузиазмом, могут получить не только моральное, но и материальное удовлетворение в виде солидных денежных выплат.

Сегодня, 22 марта, на приличное вознаграждение могут рассчитывать все знаки Зодиака, но три из них получат особенно щедрые денежные выплаты.

Телец

Тельцы уже потеряли надежду получить оплату за работу, сделанную довольно давно. И совершенно напрасно это делают, поскольку сегодня жизнь приготовит для них приятный сюрприз – с ними наконец-то решат расплатиться, причем, довольно: на такую сумму они и не рассчитывают.

Рак

Раки, которые некоторое время назад исполнили свою давнюю мечту, сделалв что-то такое, о чем давно мечтали – например, написали детективный роман. Сегодня они могут узнать, что оценка их литературного труда оказалась благоприятной в том числе, и в финансовом отношении.

Весы

Весы не только тонко чувствуют предметы искусства, но и умеют их создавать. Осуществив мечту – сделав коллекцию изделий ручной работы, они с удивлением обнаружат, что их работа пользуется покупательским спросом в солидном денежном эквиваленте.

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