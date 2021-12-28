Три знака Зодиака, которые сегодня могут рассчитывать на удачу 

День чистой и светлой, благотворной энергетики, которую нежелательно нарушать конфликтами, ссорами, суетой и даже громкими криками. Зато можно – и нужно – демонстрировать свои способности, прежде всего, творческие. Разработанные в этот день планы в самом скором времени приведут к благоприятным жизненным перемена. Впрочем, удача сегодня будет сопутствовать всем, вне зависимости от того, под каким знаком человек появился на свет.

Сегодня, 28 декабря, удача улыбнется представителям всех знаков Зодиака, но три из них могут особенно на нее рассчитывать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, которые часто являются баловнями Фортуны, и сегодня окажутся в первых рядах тех, кто пришел за ее дарами. Они могут рассчитывать на удачу во всех жизненных сферах, но первостепенной все-таки станет материальная: кому-то выплатят гонорары за предыдущую работу, что будет весьма кстати накануне праздников, кому-то – предложат новую, более выгодную, чем прежняя, должность. Ну а дальше, как говорится, вопрос техники: у представителей этого знака никогда не возникает вопрос, на что потратить появившиеся в бюджете деньги.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионов в этот день можно назвать любимчиками судьбы: успех будет сопутствовать им во всех жизненных сферах. Тем не менее, звезды рекомендует представителям знака не разбрасываться, хватаясь то за одно, то за другое дело – звезды рекомендуют им выбрать одно – приоритетное – направление и работать только для него. Определиться с тем, что для них в данный момент важнее, будет нетрудно, куда сложнее окажется отказаться от других возможностей, которые предоставит в это время судьба.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – особенно те из них, кто находится в поисках второй половинки – вполне могут рассчитывать на судьбоносную встречу, которая произойдет, когда они совсем не будут этого ожидать, что, впрочем, сделает произошедшее еще приятнее. А вот то, как сложатся их отношения с новым знакомым, целиком и полностью будут зависеть от самих представителей знака: если они не сумеют – или не захотят – удержать его внимание, на их продолжение можно не рассчитывать. Все-таки им стоит помнить о том, что удача – только первый шаг на пути к личному счастью, все остальное – труд.

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