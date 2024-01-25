Три знака Зодиака, которые сегодня могут рассчитывать на везение

Энергия нынешнего дня, буквально переполняющая человека, будет создавать благоприятные условия для начала любых проектов, но – помимо сил, необходимых для активных действий – каждому из нас понадобится еще и везение, без которого крайне трудно обойтись.
Сегодня, 25 января, энергией и благоприятными условиями для достижения поставленных целей будут обладать все знаки зодиака, но три из них могут рассчитывать еще и на везение.
Телец
Тельцы, которые, несмотря на кажущуюся леность и равнодушие являются одним из самых любвеобильных знаков, могут рассчитывать на то, что человек, которому они симпатизируют, ответит им взаимностью. Если учесть. Что предмет страсти еще вчера и слышать о них не хотел, иначе как везением это не назовешь.
Скорпион
Скорпионам, которые настроены на продвижение по карьерной лестнице, имеет смысл озвучить свои идеи руководству: сегодня им повезет не только привлечь к себе его внимание, но и увлечь его своими замыслами. Результатом вполне может стать как реализация предложенного ими проекта, так и повышение в должности.
Водолей
Водолеям – особенно тем из них, кто мечтает об улучшении материального положения – может повезти в этом отношении. Правда, для этого представителям знака необходимо совершить какие-то телодвижения, как в старом анекдоте о человеке, который хотел выиграть деньги в лотерею – хотя бы купить билет.
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