Три знака Зодиака, которые сегодня могут резко преобразиться внешне

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Внутренняя и внешняя трансформация коснется как профессиональных и бытовых вопросов, так и нашего внутреннего содержания, а вместе с ним и внешнего облика людей, меняя их до неузнаваемости.

Сегодня, 10 августа, приятные перемены во внешности могут превратить в красавицу представительниц всех знаков Зодиака, но трем из них такое волшебство гарантировано.

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Близнецы

Близнецы, как один из самых стильных знаков Зодиака, обожают ходить по магазинам, приобретая новые экспонаты для своей «коллекции», поэтому нехватки в модной одежде у них не наблюдается. Сегодня им также не стоит пренебрегать макияжем — это полностью их преобразит.

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Лев

Львам, обожающим все дорогое и роскошное, часто изменяет чувство меры — действуя по принципу «надену все лучшее сразу», они часто выглядят нелепо. Сегодня прекрасный день для того, чтобы развить в себе чувство меры, без которого внешнее преображение невозможно.

Водолей

Водолеи, тяготеющие при создании образа к вольной комплектации вещей не всегда выглядят в соответствии с ситуацией, в которой находятся. В этот день звезды настоятельно рекомендуют — хотя бы на время — отказаться от стиля бохо, заменив его старой доброй классикой

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