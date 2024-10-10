Три знака Зодиака, которые сегодня могут сделать о себе неприятное открытие

День негативной энергетики, когда не лучшие качества человеческой натуры могут обнаружиться даже у самых хороших – как субъективно, так и объективно – людей. Злые мысли и желания, за которые уже завтра будет стыдно, могут совершенно неожиданно "всплыть" из глубины души, что очень удивит самого человека, который думал о себе лучше.

Сегодня, 10 октября, обнаружить неприятные качества у людей смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них могут сделать неприятное открытие о самих себе.

Овен

Овны совершено неожиданно могут сегодня узнать о себе то, что окружающим известно о них давно – что они вспыльчивы, несдержанно и, как следствие, грубы. Правда, сделав такое открытие представители знака практически сразу же о нем и забудут – выводов не сделают.

Близнецы

Близнецы имеют все шансы понять, насколько непостоянными – а значит, ненадежными – людьми они являются: к такому неутешительному выводу их подтолкнет ситуация, которая сложится сегодня. Впрочем, звезды призывают их не расстраиваться – у них, как и у всех, есть и много хороших качеств.

Рыбы

Рыба – люди во всех отношениях приятные, но часто их позитивные качества умаляются свойственной им робостью и нерешительностью. Казалось бы, такая черта характера не несет неприятностей никому, кроме них самих, но сегодня они рискуют подвести кого-то из окружающих их людей.

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