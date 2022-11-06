Три знака Зодиака, которые сегодня могут сделать приятные открытия

День, который астрологи часто называют мистическим: он как будто бы приоткрывает занавес между реальностью и потусторонним миром, поэтому человек может узнать что-то такое, что раньше оставалось для него тайной за семью печатями. Причем эти открытия совершенно необязательно окажутся эзотерическими – вполне возможно, что они будут житейского свойства, но обязательно приятными.

Сегодня, 6 ноября, неожиданные открытия могут сделать представители всех знаков Зодиака, но для трех из них они станут особенно приятными.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцов ждет открытие материального характера, которое правильнее всего было бы назвать находкой: им удастся отыскать вещь, которую они давно считали потерянной и очень по этому поводу сожалели. Интересно, что отыщется она, скорее всего, в том месте, в котором они уже неоднократно искали, да все без толку. Как она там оказалась, так и останется для них загадкой, но находка будет приятной.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки неожиданно для себя узнают причину, по которой близкий им человек некоторое время назад совершил, как им казалось, совершенно необъяснимый поступок. Теперь же выяснится, что его поступок имел под собой веское основание и, скорее всего, оно связано с нежными чувствами к представителям знака,

поскольку речь в тот момент шла о заботе о них и их защите.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – с большой долей вероятности – сделают открытие материального свойства, но имеющее непосредственное отношение к искусству, в котором они так хорошо разбираются. Звезды настоятельно рекомендуют им отправиться в антикварную лавку или на блошиный рынок, где среди разнообразного хлама они вполне в состоянии обнаружить действительно стоящую вещь, которая стоит гораздо больше, чем за нее попросят.

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