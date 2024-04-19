Три знака Зодиака, которые сегодня могут «сконструировать» себе счастливую жизнь

День тихой, спокойной и неторопливой энергетики, когда человеку необходимо сосредоточиться не на внешнем, а на внутреннем мире. Самым успешным окажется искусство визуализации, когда можно мысленно представить себе приятные перемены, которые обязательно станут реальностью – главное, желать добра себе и не желать зла другим.

Сегодня, 19 апреля, заниматься визуализацией желательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них удастся «сконструировать» себе новое – счастливое – будущее.

Лев

Львы редко занимаются визуализацией нужных им событий, поскольку считают, что все смогут получить от жизни в целом – и людей в частности - и без таких манипуляций. Но сегодня звезды все-таки рекомендуют им немного помечать – они с удивлением обнаружат, что все сбудется.

Скорпион

Скорпионы – как самый мистический знак Зодиака – могут напророчить будущее кому угодно, включая самих себя. Жаль только, что они часто руководствуются не самыми добрыми побуждениями, но если сегодня они сконцентрируются на позитиве, между ними и счастьем не встанет ничего.

Водолей

Водолеям сложно бывает сосредоточиться на каком-либо одном занятии, даже если речь идет всего лишь о витании в облаках. Если же сегодня им все-таки удастся это делать, они вполне смогут «сконструировать» судьбу в соответствии со своим представлением о счастье.

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