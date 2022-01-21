Три знака Зодиака, которые сегодня могут совершить невозможное

День мощной энергетики, которая благоприятна прежде всего для моральных побед над своими недостатками и слабостями. Действовать – как в профессиональной, так и в личной жизни – необходимо решительно, но осмотрительно, в противном случае можно будет потерять массу энергии, не добившись при этом желаемого результата. Однако, если распределить свои силы правильно, можно будет достичь даже тех целей, которые в другие дни кажутся невозможными.

Сегодня, 21 января, совершить невозможное смогут – разумеется, при желании – представители всех знаков Зодиака, но трем из них это удастся легко.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – особенно те из них, кто занимается продвижением нового амбициозного проекта – смогут перейти черту, после которой количество приложенных ими усилий перейдет в качество, что даст возможность говорить о серьезном "скачке" вперед. Прежде всего это отразится на результативности их работы и ее популярности, если она так или иначе связана с творчеством или СМИ. Несложно предположить, что это самым непосредственным – и позитивным – образом скажется на финансовых поступлениях.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – прежде всего те, кто озабочен отсутствием взаимопонимания с близкими людьми – должны использовать нынешний день для того, чтобы найти общий язык даже с самыми упрямыми и несговорчивыми членами семьи. Представителям знака важно помнить о том, что других родственников у них не будет, поэтому необходимо искать консенсус с теми, которые есть. Надо отдать им должное – они отыщут доводы, которые смогут убедить всех, вследствие чего наступит мир в отдельно взятой семье.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам тоже удастся совершить невозможное несмотря на то, что их достижение окажется менее значимым, хотя им оно дастся очень непросто. Дело в том, что представители знака наконец-то решат избавиться от части своего гардероба, который не вмещается уже ни в какие системы хранения, включая не только шкафы, но и кладовые и антресоли. Проявив силу воли, они переберут всю свою одежду и, скрепя сердце, отложат ту, которую не надевали уже несколько лет – ее, хоть и не без сожаления, можно будет отдать на благотворительность.

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